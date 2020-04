Il “sapere” del Cnr in un click: ecco la nuova piattaforma web (Di martedì 21 aprile 2020) È on line “Cnr Outreach”, primo passo di un progetto attraverso il quale il Consiglio nazionale delle ricerche – il maggiore Ente pubblico di ricerca italiano – intende mettere a disposizione in una piattaforma web destinata crescere nel tempo la multidisciplinarietà di risorse e strumenti usufruibili a distanza per rispondere a tutto campo al bisogno di conoscenza della società, a partire dall’emergenza Convid-19 che vede l’Ente fortemente impegnato nella ricerca per la lotta al virus. Il primo nucleo della piattaforma è accessibile al link tra le risorse disponibili, strumenti per la formazione, materiali divulgativi e di edutainment, audiovisivi, letture e approfondimenti scientifici, informazioni su progetti, eventi ed esperienze di scienza partecipata, e altro ancora. “La ricerca scientifica fa molto per ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 21 aprile 2020) È on line “Cnr Outreach”, primo passo di un progetto attraverso il quale il Consiglio nazionale delle ricerche – il maggiore Ente pubblico di ricerca italiano – intende mettere a disposizione in unaweb destinata crescere nel tempo la multidisciplinarietà di risorse e strumenti usufruibili a distanza per rispondere a tutto campo al bisogno di conoscenza della società, a partire dall’emergenza Convid-19 che vede l’Ente fortemente impegnato nella ricerca per la lotta al virus. Il primo nucleo dellaè accessibile al link tra le risorse disponibili, strumenti per la formazione, materiali divulgativi e di edutainment, audiovisivi, letture e approfondimenti scientifici, informazioni su progetti, eventi ed esperienze di scienza partecipata, e altro ancora. “La ricerca scientifica fa molto per ...

