Il Rapporto Globale sulle Crisi Alimentari ne rivela la portata mentre il COVID-19 espone

(Di martedì 21 aprile 2020) Oggi l’alleanza internazionale di agenzie ONU, governative e non governative che lavorano per affrontare le cause profonde della fame estrema ha pubblicato l’edizione 2020 del suo. Ildella Retecontro le(GNFC, Global Network Against Food Crises), ricco di risultati principali, dichiarazioni dei partner e corredato di prodotti multimediali è disponibile: sul sito della Reteall’indirizzo sulla piattaforma della Rete di Informazione sulla Sicurezza Alimentare (FSIN): www.fsinplatform.org Risultati principali delIlindica che alla fine del 2019, 135 milioni di persone in 55 paesi e territori sono state esposte a insicurezza alimentare acuta* (fase IPC/CH 3 o superiore). Inoltre, nei 55 paesi inalimentare esaminati nel, ...