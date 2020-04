“Il rapporto con Ibra non esiste Lui o Totti? Se voglio vincere il Mondiale…” | Materazzi

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 21 aprile 2020) Marco, in una diretta Instagram con lo Youtuber ‘Er Faina’, ha parlato di come sia cambiato il suocon Zlatanhimovic, non lesinando frecciate allo svedese del Milan: “Il mioconhimovic? Non c’è. Quando è arrivato eravamo due zingari, poi qualcosa è cambiato per essere così rancoroso. Ma non è un problema. In realtà non abbiamo mai avuto nessun tipo di problema, l’ho anche incontrato una volta. Poi ci sta che se lui mi stuzzica… Siamo due caratteri forti, ad averceli come lui in squadra. Come giocatore è un fenomeno, ma non ai livelli di quelli che tutti sappiamo, senza che si offenda. Anche se lui si sente Dio. Tolti i primi due c’è lui, c’era, Neymar, Henry, tutta gente che ha fatto la storia del calcio.? A me sta ...