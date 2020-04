Il prossimo iPad Air potrebbe avere il TouchId sotto lo schermo (Di martedì 21 aprile 2020) (Foto: Apple)Arrivano interessanti anticipazioni sulla futura generazione di iPad con il modello Air che potrebbe andare a ospitare la tecnologia TouchId incorporandola sotto al display touchscreen. Inoltre, dovrebbero assottigliarsi in modo netto i bordi per un design ancora più affilato e ottimizzato nell’ingombro. Dovrebbero essere dunque maturi i tempi per la presentazione di un nuovo modello di iPad Air, che seguirebbe la precedente versione ufficializzata a inizio 2019. Mantenendo la filosofia introdotta sin dal primo modello, si manterrebbe un profilo molto sottile, andando a lavorare di fino sui lati con una cornice ridotta all’osso. Per quanto riguarda la parte hardware, la diagonale di schermo sarebbe da 11 pollici e nella porzione inferiore andrebbe a includere lo scanner in-screen così da sfruttare il TouchId che tanto è stato apprezzato con ... Leggi su wired (Di martedì 21 aprile 2020) (Foto: Apple)Arrivano interessanti anticipazioni sulla futura generazione dicon il modello Air cheandare a ospitare la tecnologiaincorporandolaal display touchscreen. Inoltre, dovrebbero assottigliarsi in modo netto i bordi per un design ancora più affilato e ottimizzato nell’ingombro. Dovrebbero essere dunque maturi i tempi per la presentazione di un nuovo modello diAir, che seguirebbe la precedente versione ufficializzata a inizio 2019. Mantenendo la filosofia introdotta sin dal primo modello, si manterrebbe un profilo molto sottile, andando a lavorare di fino sui lati con una cornice ridotta all’osso. Per quanto riguarda la parte hardware, la diagonale disarebbe da 11 pollici e nella porzione inferiore andrebbe a includere lo scanner in-screen così da sfruttare ilche tanto è stato apprezzato con ...

iPad Pro e Magic Keyboard: il nuovo spot (VIDEO)

L’azienda utilizza lo slogan “Il tuo prossimo computer non sarà un computer”. Di fatto, con questa frase, la compagnia vuole sottolineare come iPad Pro sia in grado di far qualsiasi operazione ...

