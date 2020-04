Il piano di Di Battista per riprendersi il M5S

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 21 aprile 2020) Annalisa Cuzzocrea su Repubblica prende spunto dall’articolo di Alessandro Disul Fatto in cui chiede di mollare il MES che gli è valso la nomea di “sciacallo” di Conte per raccontare ildell’ex parlamentare peril MoVimento 5 Stelle insieme ad altri deputati ed eurodeputati sulla sua linea: Ma cosa vuole davvero Di? Che ha passato Pasquetta sul tetto di casa con il figlio piccolo e la compagna in attesa del secondo. Che è tornato folgorato dalla bellezza e dalla civiltà dell’Iran e ora sogna un’intesa di ferro con la Cina. Che ha coltivato, da sempre, una fascinazione per i totalitarismi lontani e tacciato di totalitarismo le democrazie imperfette d’Occidente. «Il mio unico desiderio è non vedere un imputato per corruzione internazionale di nuovo a capo di Eni», ha ...