IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di mercoledì 22 aprile 2020 (Di martedì 21 aprile 2020) Come già sapete, martedì 21 aprile Il PARADISO DELLE SIGNORE non è andato in onda per via di un’informativa urgente del Presidente del Consiglio al Senato. La prevista puntata della fiction daily di Rai 1 slitta dunque a mercoledì 22 aprile, questa la trama.Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni 22 aprile: STEFFY non deve sapere di FLOanticipazioni puntata n. 132 de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di mercoledì 22 aprile 2020: Dopo quanto è accaduto, fra Vittorio (Alessandro Tersigni) e Marta (Gloria Radulescu) la tensione è ormai alle stelle… Ludovica (Giulia Arena) sembra aver vinto: la ragazza ottiene da Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) di farsi sposare entro un mese… Salvatore Amato (Emanuel Caserio) rivela alle Veneri che non riesce a dimenticare Gabriella (Ilaria Rossi). Le ragazze a quel punto ... Leggi su tvsoap Il Paradiso delle Signore oggi non c'è : quando andrà in onda l'ultima puntata

Il paradiso delle signore news : ecco quando andrà in onda l’ultima puntata

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 22 aprile 2020 : Il ritorno di Ludovica e la condanna di Riccardo (Di martedì 21 aprile 2020) Come già sapete, martedì 21Ilnon è andato in onda per via di un’informativa urgente del Presidente del Consiglio al Senato. La prevista puntata della fiction daily di Rai 1 slitta dunque a mercoledì 22, questa la trama.Leggi anche: BEAUTIFUL,22: STEFFY non deve sapere di FLOpuntata n. 132 de Il4 di mercoledì 22: Dopo quanto è accaduto, fra Vittorio (Alessandro Tersigni) e Marta (Gloria Radulescu) la tensione è ormai alle stelle… Ludovica (Giulia Arena) sembra aver vinto: la ragazza ottiene da Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) di farsi sposare entro un mese… Salvatore Amato (Emanuel Caserio) rivela alle Veneri che non riesce a dimenticare Gabriella (Ilaria Rossi). Le ragazze a quel punto ...

LinkaTv : E' iniziato Il Paradiso delle Signore 4 su #rai1 Clicca qui per classifica tweet: - AnnaB1947 : Era meglio se facevano vedere il paradiso delle signore almeno passavamo un ora piacevole. Così tanti giri di parol… - Notiziedi_it : Il Paradiso delle Signore oggi, 21 aprile, non va in onda: ecco il motivo - anomomisimalya : @_meowmao @vucciria79 @DenverCartoons Ibiza a maggio, rispetto ad agosto, è molto poco affollata ed è un paradiso.… - vixi__ : addio cuffie pioneer comprate nel febbraio dell'anno scorso a pochissimo ma con una qualità audio niente male che c… -