Il nuovo tonfo del petrolio (Wti -50%) affossa le Borse. Piazza Affari -3,6%, spread vola a 268 (Di martedì 21 aprile 2020) Giornata ancora pesante per il mercato azionario condizionato nuovamente dal tracollo dei prezzi del greggio che anche nella consegna giugno del Wti sprofondano del 50% a meno di 10 dollari al barile, anche il Brent precipita sotto i 20 dollari. Intanto si alza la tensione sui titoli di Stato italiani a due giorni dal Consiglio europeo del 23 aprile. I BTp hanno pagato le parole di Conte, l'attesa per il giudizio di S&P sull'Italia e le nuove emissioni in arrivo Leggi su ilsole24ore Coronavirus - l’economia – Borse europee in rosso dopo il tonfo del petrolio. Lo spread si allarga di nuovo a 246 punti

Spread tra titoli di Stato decennali italiani e tedeschi di nuovo alle stelle, a 268 punti base, in vista del Consiglio europeo di giovedì. E deciso rialzo anche per i Btp trentennali, il cui ...

