Il nuovo tonfo del petrolio affossa le Borse Piazza Affari -3 | 6% | spread vola a 268

(Di martedì 21 aprile 2020) Giornata ancora pesante per il mercato azionario condizionato nuovamente dal tracollo dei prezzi del greggio che anche nella consegna giugno del Wti sprofondano del 50% a meno di 10 dollari al barile, anche il Brent precipita sotto i 20 dollari. Intanto si alza la tensione sui titoli di Stato italiani a due giorni dal Consiglio europeo del 23 aprile. I BTp hanno pagato le parole di Conte, l'attesa per il giudizio di S&P sull'Italia e le nuove emissioni in arrivo

Il Sole 24 ORE

Il crollo storico del petrolio, con i contratti sul Wti scesi in territorio negativo e anche le nuove scadenze in picchiata, pesa ancora sull'azionario: le Borse europee hanno chiuso tutte in deciso ...