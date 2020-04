Il Mattino: pronti i primi 48 posti al nuovo ospedale di Ponticelli, ora occorre trovare i medici (Di martedì 21 aprile 2020) Il Covid center di Napoli Est è pronto. Realizzato in 28 giorni a Ponticelli, nei pressi dell’ospedale del Mare, ha già 48 posti allestiti su 72 programmati quando, nelle scorse settimane, si era nel pieno dell’emergenza. Il Mattino scrive che dei 48 posti che apriranno giovedì, 12 sono di terapia intensiva, gli altri multispecialistici. Altre 24 unità saranno pronte per l’inizio della prossima settimana. Oggi, che la situazione in Campania si è molto alleggerita, l’ospedale sembra non più necessario, ma non sarà sprecato, promette il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva. «Oggi lo scenario è diverso ma non era possibile prevedere che, giunti al 20 aprile, la terapia intensiva non sarebbe stata più una priorità. Questo Covid center è stato progettato quando lo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 aprile 2020) Il Covid center di Napoli Est è pronto. Realizzato in 28 giorni a, nei pressi dell’del Mare, ha già 48allestiti su 72 programmati quando, nelle scorse settimane, si era nel pieno dell’emergenza. Ilscrive che dei 48che apriranno giovedì, 12 sono di terapia intensiva, gli altri multispecialistici. Altre 24 unità saranno pronte per l’inizio della prossima settimana. Oggi, che la situazione in Campania si è molto alleggerita, l’sembra non più necessario, ma non sarà sprecato, promette il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva. «Oggi lo scenario è diverso ma non era possibile prevedere che, giunti al 20 aprile, la terapia intensiva non sarebbe stata più una priorità. Questo Covid center è stato progettato quando lo ...

È pronto all'uso il Covid center di Napoli Est realizzato nei pressi dell'Ospedale del Mare. Moduli tutti singoli e a pressione negativa. Ieri mattina anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha visitato la struttura.

