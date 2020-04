Il marito di Adriana Volpe a ruota libera su Instagram | Ho sempre difeso mia moglie

Leggi su blogo

(Di martedì 21 aprile 2020), tra le concorrenti più in vista del Grande Fratello VIP 2020, prima del suo abbandono per stare vicino alla sua famiglia in seguito alla morte di suo suocero, ha lasciato un bel legame di amicizia instaurato con il modello Andrea Denver. Rapporto che all'esterno della casa aveva persino fatto pensare ad una liason in divenire,smentita dalla conduttrice e che Roberto Parli,di, non aveva affatto digerito.Andrea Denver intervistato in una direttadall'account del settimanale Chi ha espresso totale rispetto perdata la situazione sentimentale di lei, sposata con Parli da diversi anni. L'uomo ha poi replicato ad un utente che ha attaccato Denver per l'atteggiamento avuto con lae che ha scritto "Denver non capisce quando fermarsi nell'imbarazzare le persone, nonostantecerchi in tutti i modi di smentire", ...