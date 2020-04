Il lavoro delle donne (Di martedì 21 aprile 2020) Cara Daria, sono Valeria e ti scrivo di getto per dare spazio a un pensiero che mi assilla. Sono la maïtre del ristorante dove ogni tanto venivi a pranzo sui Navigli, ci siamo sempre sorrise molto, ma non ti ho mai parlato di me. Lo faccio adesso. Io sono cresciuta in una famiglia dove non esistevano differenze tra uomo e donna: mio padre cucinava per noi e mia madre lavorava per realizzarsi ed è diventata tra le prime donne ingegnere aerospaziale. Ho preso la passione per la cucina da lui. Leggi su vanityfair La replica di Montalbano su Rai1 il 20 aprile : Il gioco delle tre carte - piccolo capolavoro televisivo

Pietro Delle Piane : chi è - età - lavoro - vita privata del fidanzato di Antonella Elia

Come sarà la fase 2 del Coronavirus: cosa succede dal 4 maggio per negozi, bar, uffici e vacanze

Le riaperture delle aziende Per poter ripartire le aziende potrebbero ... lo smart working. Le regole sul posto di lavoro e negli uffici I lavoratori dovranno passare per il termoscanner prima di ...

La denuncia di un operatore sociosanitario: “Abbandonati con malati psichiatrici e disabili gravi”

"Già alla luce dei tagli alla sanità e sul sociale si avvertivano delle problematiche, adesso si fanno anche turni di 14-15 ore, anche di notte, per la carenza di personale. Ora anche i disabili che ...

