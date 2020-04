“Il governo non è in grado di tutelare le imprese, così perdiamo sacrifici fatti in tanti anni” (Di martedì 21 aprile 2020) Ci scrive Pablo, titolare di una microimpresa che lavora nel campo della grafica e della stampa digitale: "Stiamo vivendo una guerra sociale guerra sociale, che non vede perdere solo vite umane sul campo, ma anche morire attività imprenditoriali con conseguente perdita dei posti di lavoro. Io mi sento solo e come me tante altre persone". Leggi su fanpage “Il 4 maggio è troppo presto. Il test del governo è inadatto” - dice Galli

Coronavirus - Salvini contro Ricciardi che retwitta video di Trump “pungiball” : “Il governo lo cacci”

Christian De Sica - polemica Domenica In : “Il governo ci dia delle risposte” (Di martedì 21 aprile 2020) Ci scrive Pablo, titolare di una microimpresa che lavora nel campo della grafica e della stampa digitale: "Stiamo vivendo una guerra sociale guerra sociale, che non vede perdere solo vite umane sul campo, ma anche morire attività imprenditoriali con conseguente perdita dei posti di lavoro. Io mi sento solo e come me tante altre persone".

GiuseppeConteIT : In queste ore continua senza sosta il lavoro del Governo, coadiuvato dall’équipe di esperti, al fine di coordinare… - MatteoRichetti : Mentre @emmabonino fa una lezione al Governo su come rapportarsi con l’Europa un senatore grillino si alza e urla “… - Palazzo_Chigi : Nella giornata di domani, martedì 21 aprile, il Presidente @GiuseppeConteIT terrà un'informativa alle ore 15.00 al… - contessaelvira : RT @paolomossetti: Il governo danese esclude società registrate in paradisi fiscali dal suo programma di aiuti: sono sette Paesi membri del… - cristina_bassi : RT @intuslegens: #Bagnai chiarifica con forza titanica i delitti contro la patria e la #costituzione di cui il #governo s'è macchiato, stru… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il governo Ungheria, Orban si prende i «pieni poteri». L’opposizione: è dittatura Il Sole 24 ORE