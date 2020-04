Il governo gioca l'ultima carta: "Piano segreto per non spaventare gli italiani" (Di martedì 21 aprile 2020) Alessandro Ferro Il dg del ministero della Salute Andrea Urbani respinge le accuse di ritardi del governo sul "vuoto decisionale" ed ammette l'esistenza di un Piano segreto che non poteva essere comunicato agli italiani perché troppo drammatico. "Con il senno di poi sarebbe stato meglio un lockdown immediato" C'era un Piano segreto, mai divulgato per non spaventare gli italiani ma che era previsto nel caso l'emergenza sanitaria legata al Covid fosse precipitata. Senza misure di contenimento, l'Italia avrebbe avuto tra 600 ed 800 mila morti, una catastrofe. Ad ammetterlo è il ministero della Salute, che solo ora ammette che bisognava chiudere tutto prima. Lo scenario secretato È quanto si apprende dalle pagine del Corriere della Sera che, con un'inchiesta, aveva ricostruito un mese di ritardi da parte del governo nella gestione dell'emergenza. Nel mese di ... Leggi su ilgiornale Medici Figc : «Da noi solo linee guida : decide il governo se e quando si potrà giocare»

