Il "Financial Times" sgancia la bomba. "L'Italia potrebbe uscire dalla Ue" (Di martedì 21 aprile 2020) Lodovica Bulian Il quotidiano della City: improbabile, ma lo era anche la Brexit Nubi sull'Italia. E sulla sua permanenza in Europa alla fine della pandemia. «L'Italia è più in pericolo di quanto pensi l'Eurozona», titola il Financial Times l'editoriale di Wolfang Munchau. L'Unione europea rischia di uscire indebolita dall'emergenza Covid19 e soprattutto di perdere il nostro Paese sotto il vento dell'euroscetticismo che «non scomparirà» con la fine del lockdown, anzi. Secondo la storica firma del quotidiano della City riprenderà vigore. I coronabond, strumenti di debito comune per sostenere la ripresa chiesti dal premier Italiano Giuseppe Conte, ma negati dalla Germania e dagli altri nordici, il crollo del Pil e l'aumento del debito pubblico accentueranno il sentimento di ostilità a sfiducia verso l'istituzione. ... Leggi su ilgiornale ITALEXIT - FINANCIAL TIMES "POSSIBILE - L'EUROPA FINIREBBE"/ "Italia a rischio default"

Financial Times : default Italia - Munchau avverte - c’è rischio maggiore di quanto non pensi l’Eurozona

Coronavirus - New York e Regno Unito prolungano il lockdown. Macron al Financial Times : «Senza un fondo comune Ue vinceranno i populisti»

