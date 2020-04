Il Dottor Mariano Amici presenta ricorso al Tar contro l’ordinanza di Zigaretti

Leggi su italiasera

(Di martedì 21 aprile 2020) L’ordinanza firmata dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per rendere obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale e anti pneumococcica a tutti i cittadini over 65 anni e al personale sanitario non è stata gradita dalche come anticipato qualche giorno fa ai microfoni di ItaliaSera.it ha deciso direal Tar. Nella giornata di oggi il medico di Ardea (Roma) ha rilasciato una dichiarazione fortel’ordinanza n. Z00030 del 17 aprile 2020 firmata da Zingaretti: “Con l’ausilio dello Studio Legale Massafra ho impugnato dinnanzi al Tar Lazio l’ordinanza del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che ha reso obbligatoria, per chi ha più di 65 anni e per tutto il personale medico, la vaccinazione antinfluenzale senza nessun valido motivo scientifico“. Leggi anche: Zingaretti rende ...