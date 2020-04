Il coronavirus piega l’aeronautica civile

Leggi su it.insideover

(Di martedì 21 aprile 2020) Tra i settori maggiormente colpiti dalla crisi dela livello globale si segnalano, senza ombra di dubbio, quelli relativi al trasporto aereo e alla progettazione e costruzione di velivoli. Un’infografica del Financial Times segnala quanto sia stata pesante la contrazione dei voli e dei traffici globali negli ultimi mesi: il 7 gennaio si sono registrati 39.351 voli nel mondo contro i soli 4.999 di tre mesi dopo. Da gennaio ad aprile il volume di voli si è dunque ridotto dell’87,3% con conseguenze immaginabili sul settore dei trasporti e sulle compagnie aeree. Ovunque nel mondo i grandi player del settore sono nell’attenzione dei governi, che daranno priorità a loro per dirottare i fondi per il salvataggio dei settori in crisi. Il tracollo dei trasporti trascina, a cascata, quello ...