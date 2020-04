Il Coronavirus non risparmia “la festa più bella del mondo”: cancellato l’Oktoberfest in Germania (Di martedì 21 aprile 2020) Le autorità bavaresi hanno annunciato la decisione di cancellare l’Oktoberfest: lo ha confermato il primo ministro della Baviera Markus Soeder in conferenza stampa, precisando che “l’Oktoberfest è la più bella festa del mondo, ma vivere con il Coronavirus significa vivere con attenzione e non si potrebbe mantenere la distanza o lavorare con la mascherina“.L'articolo Il Coronavirus non risparmia “la festa più bella del mondo”: cancellato l’Oktoberfest in Germania Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - l’Oktoberfest non si terrà nel 2020. Il presidente della Baviera : “Dispiace e fa male. Ma sarebbe irresponsabile”

