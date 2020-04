Il coronavirus non è solo uno stop | ma l’occasione per creare un nuovo mondo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 aprile 2020) Come è gestita nelle vostre città l’emergenza? Come si comportano le autorità e i cittadini? E nelle vostre vite, c’è qualche aspetto positivo o inatteso nell’isolamento forzato? Abbiamo chiesto ai nostri Sostenitori di raccontarcelo, inviando testimonianze, osservazioni e spunti per la redazione al Blog Sostenitore. Mai come stavolta il contributo della nostra comunità è fondamentale: con il Paese in zona rossa, ogni segnalazione è importante. Abbiamo bisogno di voi. Sosteneteci: se non siete ancora iscritti, ecco come potete farlo. di Carmelo Zaccaria Pronunciamo la frase “Niente sarà più come prima”, con un fremito che lascia nella bocca una impalpabile sensazione di angoscia e di preoccupazione. Non comprendere appieno la svolta che prenderà la nostra vita ci turba e ci ...