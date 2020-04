Il Coronavirus ha ucciso un altro medico in Italia | «141 gli operatori caduti da inizio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 21 aprile 2020) Non si arresta la lunga lista di vittime tra glisanitari a causa del Covid-19. Di ieri la notizia della scomparsa del Dottor Oscar Ros, che lavorava presso l’ospedale di Vimercate (Monza), che porta il numero di questa categoria a 141dall’dell’epidemia. «I lavoratori – dice il Segretario Nazionale della UGL Sanità Gianluca Giuliano – continuano a pagare un prezzo altissimo in una battaglia che per il momento non conosce tregua. Sentiamo parlare di una possibile Fase-Due dell’emergenza, ma la realtà è che le cifre dei deceduti e dei contagiati tra glitestimoniano che l’è ancorata a una triste Fase- Zero da cui non riesce a uscire». «Sono ormai mesi che denunciamo con vigore la mancanza di adeguati DPI e richiediamo come arma primaria per attaccare ...