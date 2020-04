“Il Coronavirus ha origine animale”: l’OMS smentisce manipolazioni, “non è nato in laboratorio” (Di martedì 21 aprile 2020) Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, tutte le prove disponibili suggeriscono che il Coronavirus ha un’origine animale e non è stato manipolato o costruito in laboratorio. “E’ probabile che il virus sia di origine animale“, ha affermato la portavoce dell’agenzia ONU, Fadela Chaib, citata da The Guardian. “Tutte le prove disponibili suggeriscono che il virus ha un’origine animale e non è stato manipolato o costruito in un laboratorio o altrove“.L'articolo “Il Coronavirus ha origine animale”: l’OMS smentisce manipolazioni, “non è nato in laboratorio” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - il Commissario Arcuri conferma il trend positivo : “Il contagio si attenua - i ventilatori sono più dei ricoverati”

Ridge di Beautiful - l’attore Thorsten Kaye : “Il Coronavirus mi ha portato via un amico”

Coronavirus Usa - Biden : “Il presidente Trump ha fallito” (Di martedì 21 aprile 2020) Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, tutte le prove disponibili suggeriscono che ilha un’animale e non è stato manipolato o costruito in laboratorio. “E’ probabile che il virus sia dianimale“, ha affermato la portavoce dell’agenzia ONU, Fadela Chaib, citata da The Guardian. “Tutte le prove disponibili suggeriscono che il virus ha un’animale e non è stato manipolato o costruito in un laboratorio o altrove“.L'articolo “Ilhaanimale”: l’OMS, “non èin laboratorio” Meteo Web.

matteosalvinimi : Ricordate il prete che ama riempire la parrocchia di presunti profughi e cantare 'Bella Ciao' a messa? Caos, risse,… - FabrizioRomano : Quique Setién: “Non mi illudo sull’acquisto di Lautaro Martinez al Barça: ci sarà una grossa crisi ecomomica per il… - francescocosta : Nessuno pretende la perfezione, in una situazione come questa. Ma rispondere – come ha fatto Gallera da Fazio – che… - SorryNs : RT @Ilconservator: L'hanno già inventata la app che traccia le cooperative fantasma che evadono il fischio? Chiedo per uno… - yccade : Il mio ultimo barlume di fiducia nell'intelligenza della razza umana si spegnerá definitivamente se vedró quest'est… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il Coronavirus Coronavirus, Boris Johnson dimesso dalla terapia intensiva Corriere della Sera