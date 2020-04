Il calcio italiano e la paura di ripartire: Gravina in isolamento senza sintomi, dal ministro Spadafora più mutazioni dei ceppi del Coronavirus (Di martedì 21 aprile 2020) Gravina è in isolamento. No, per fortuna non ha contratto il Coronavirus. E’ in isolamento in senso metaforico. Anzi, neanche così tanto. E’ in isolamento in quanto è isolato. Da solo. Da solo all’interno di un sistema, il sistema calcio, che è lo specchio attuale del paese. Incertezza, incapacità e coraggio nel prendere decisioni, polemiche, continuo scarica barile, incoerenza, disomogeneità. La sua figura, quella del numero uno della FIGC, è stata l’unica a mantenersi coerente sin dall’inizio di questo trambusto. La conferma è arrivata una volta di più nell’ultimo intervento: “In questo momento ci sono due gruppi contrapposti, chi vuole giocare e chi vuole chiudere tutte le attività legate allo sport. Dal punto di vista oggettivo, nascerebbero contenziosi. Se me lo ... Leggi su calcioweb.eu Il caos del calcio italiano : sta messo così male che fallisce se non gioca 12 partite

È morto oggi a Roma il giornalista Rai, conduttore televisivo e telecronista sportivo italiano #FrancoLauro.