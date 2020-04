Il Belgio vuole battere il Covid-19 con i “contact tracers”, gli investigatori dei contagi (Di martedì 21 aprile 2020) Nel Paese saranno assunte 2mila persone che avranno il compito di ricostruire il più possibile chi hanno incontrato i malati... Leggi su europa.today (Di martedì 21 aprile 2020) Nel Paese saranno assunte 2mila persone che avranno il compito di ricostruire il più possibile chi hanno incontrato i malati...

Alessan00172574 : @Angelredblack1 Lo vuole il barca e tutte le squadre inglesi, ha fatto 18 gol in belgio, sarebbe da prendere e farl… - thhaimak : RT @LauraHarth: Cmq, non so come volete chiamare chi ricopre o ambisce ruoli istituzionali e si vuole alleare con un regime che dichiara ap… - MauroCappello : RT @GiulioTerzi: .@LauraHarth:Non so come volete chiamare chi ricopre o ambisce ruoli istituzionali e si vuole alleare con un regime che di… - BananaMoncicci : RT @GiulioTerzi: .@LauraHarth:Non so come volete chiamare chi ricopre o ambisce ruoli istituzionali e si vuole alleare con un regime che di… - GiulioTerzi : .@LauraHarth:Non so come volete chiamare chi ricopre o ambisce ruoli istituzionali e si vuole alleare con un regime… -