Il Barcellona “dona” il nome del Camp Nou per la lotta al virus

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 21 aprile 2020) L’ultimo baluardo dei no-logo potrebbe cadere a breve, ma a scopi umanitari. Ilvenderà per la prima volta i diritti di denominazione delNou ad uno sponsor, e donerà il ricavato per lacontro il corona. Lo stadio della Barca non ha mai avuto un altroda quando è stato inaugurato nel 1957. Ora la Fondazione Barca troverà uno sponsor per la prossima stagione “per finanziare progetti di ricerca e lamondiale contro la pandemia”, ha dichiarato in una nota il club. Il, tranne una eccezione nel 2006 per l’Unicef, fino al 2010 non aveva mai ceduto agli sponsor sulle magliette: ora è sponsorizzato dalla Fondazione Qatar. L'articolo Il“dona” ildelNou per laalilNapolista.