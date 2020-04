Icardi, voci dell'entourage: "L'idea Napoli gli è sempre piaciuta, De Laurentiis ci ha provato" (Di martedì 21 aprile 2020) La voce legata al possibile approdo di ​Mauro Icardi al ​​Napoli​ non è certo inedita, l'ipotesi sarebbe senz'altro suggestiva e non mancano nuove dichiarazioni legate proprio a questa indiscrezione. Si sottolineano le parole di Elio Letterio Pino, consulente legale di Wanda Nara, ai microfoni di Radio Marte. Queste le parole in questione: Napoli? "Ovviamente il suo agente è Wanda Nara e lei si occupa dei suoi interessi, io conosco bene Mauro, è un po’ come mio figlio. L’idea di Napoli gli è... Leggi su 90min Wanda Nara e Ivana Icardi - riparte la guerra tra cognate a causa di un flirt? Le ultime voci dai reality (Di martedì 21 aprile 2020) La voce legata al possibile approdo di ​Mauroal ​​​ non; certo inedita, l'ipotesi sarebbe senz'altro suggestiva e non mancano nuove dichiarazioni legate proprio a questa indiscrezione. Si sottolineano le parole di Elio Letterio Pino, consulente legale di Wanda Nara, ai microfoni di Radio Marte. Queste le parole in questione:? "Ovviamente il suo agente; Wanda Nara e lei si occupa dei suoi interessi, io conosco bene Mauro,; un po’ come mio figlio. L’digli;...

planetwin365ita : ?? Il campionato è fermo ma le voci sul futuro prossimo delle squadre di #SerieA sono quanto mai attive! Fuori… - live_serie : DALLA SPAGNA: L'#ATLETICO TORNA SU #ICARDI. ? Il futuro dell'attaccante argentino è sempre più un rebus, al centro… - ETendenza : 'Icardi': Per le voci di mercato che lo vorrebbero alla Juve o addirittura al Milan (è stato ipotizzato uno scambio… - StoriaAmore79 : 'Vai all'Inter nell'affare Icardi?': sentite come ha risposto Cuadrado! GUARDATE?? - gustatore : @zzalaaa Infatti tu che ascolti le voci di mercato del Milan ad aprile non conosci proprio le nostre dinamiche inte… -

Ultime Notizie dalla rete : Icardi voci Icardi, voci dell'entourage: "L'idea Napoli gli è sempre piaciuta, De Laurentiis ci ha provato" 90min Icardi, voci dell'entourage: "L'idea Napoli gli è sempre piaciuta, De Laurentiis ci ha provato"

La voce legata al possibile approdo di ?Mauro Icardi al ??Napoli? non è certo inedita, l'ipotesi sarebbe senz'altro suggestiva e non mancano nuove dichiarazioni legate proprio a questa indiscrezione.

Kane alla Juventus sogno impossibile: il primo obiettivo resta Icardi

Le voci su Harry Kane alla Juventus non trovano riscontri, l'attaccante inglese costa troppo. Paratici invece non molla Icardi e segue Kaio Jorge.

La voce legata al possibile approdo di ?Mauro Icardi al ??Napoli? non è certo inedita, l'ipotesi sarebbe senz'altro suggestiva e non mancano nuove dichiarazioni legate proprio a questa indiscrezione.Le voci su Harry Kane alla Juventus non trovano riscontri, l'attaccante inglese costa troppo. Paratici invece non molla Icardi e segue Kaio Jorge.