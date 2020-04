I ricercatori dell’Università di Oxford inizieranno a testare un vaccino per il Covid-19 negli esseri umani già giovedì (Di martedì 21 aprile 2020) Il Regno Unito si lancia a testa bassa sullo sviluppo di un vaccino contro il nuovo coronavirus. I ricercatori dell’Università di Oxford inizieranno a testare un vaccino per il Covid-19 negli esseri umani già giovedì: le prime dosi saranno date a volontari. “In tempi normali, raggiungere questo stadio avrebbe richiesto anni”, ha sottolineato il ministro della Sanità, Matt Hancock.Il vaccino è frutto di una partnership anglo-italiana nato dalla collaborazione tra la Advent-IRBM, una piccola azienda di bioingegneria, situata a Pomezia, alle porte di Roma e il Jenner Institute dell’università di Oxford. Il team ha accelerato le ricerche nelle ultime settimane sull’onda del crescente numero di morti e contagi da nuovo coronavirus. L’obiettivo del governo britannico è avere un vaccino pronto per ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - dai ricercatori dell’Università della Calabria nuovi anticorpi sintetici. “Potrebbero bloccare l’infezione” (Di martedì 21 aprile 2020) Il Regno Unito si lancia a testa bassa sullo sviluppo di uncontro il nuovo coronavirus. Idell’Università diunper il-19 negli esseri umani già giovedì: le prime dosi saranno date a volontari. “In tempi normali, raggiungere questo stadio avrebbe richiesto anni”, ha sottolineato il ministro della Sanità, Matt Hancock.Ilè frutto di una partnership anglo-italiana nato dalla collaborazione tra la Advent-IRBM, una piccola azienda di bioingegneria, situata a Pomezia, alle porte di Roma e il Jenner Institute dell’università di. Il team ha accelerato le ricerche nelle ultime settimane sull’onda del crescente numero di morti e contagi da nuovo coronavirus. L’obiettivo del governo britannico è avere unpronto per ...

MediasetTgcom24 : Potrebbe arrivare da un team di ricercatori dell'università di Berna la soluzione all'emergenza sanitaria creata da… - HuffPostItalia : I ricercatori dell’Università di Oxford inizieranno a testare un vaccino per il Covid-19 negli esseri umani già gio… - corgi_lover : RT @HuffPostItalia: I ricercatori dell’Università di Oxford inizieranno a testare un vaccino per il Covid-19 negli esseri umani già giovedì… - andvaccaro : RT @HuffPostItalia: I ricercatori dell’Università di Oxford inizieranno a testare un vaccino per il Covid-19 negli esseri umani già giovedì… - FrancoGraziano3 : RT @angelo_forgione: In attesa dei risultati della sperimentazione nazionale AIFA del #Tocilizumab i ricercatori dell'Università di #Bresci… -

Ultime Notizie dalla rete : ricercatori dell’Università RICERCA, “IO CONTO 2020†SU IMPATTO COVID-19 POPOLAZIONE ACCADEMICA (1) 9 colonne