I numeri ci stanno confortando | dice Arcuri

(Di martedì 21 aprile 2020) "Ieri per prima volta il numero ventilatori (2659) è superiore a quello dei ricoveri in terapia intensiva (2573). Ciò è segno che il contagio si sta attenuando". Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Domenico, sottolineando che: "io non do consigli al governo. L'andamento dell'epidemia è noto a tutti, ici danno il segno che sta regredendo, attendo che il governo mi dica quando inizierà la fase 2", ha aggiunto. Per il commissario, "possiamo dire oggi con orgoglio che abbiamo attrezzato il sistema sanitario nazionale di una quantità di strumenti che ci hanno consentito di contenere il virus. Virus che e' ancora tra noi, un po' meno forte, ma c'è. Ma abbiamo imparato a contenerlo, i cittadini hanno imparato ad attrezzarsi e a fronteggiarlo a costo di molte ...