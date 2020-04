I calciatori francesi rinunciano alla ripresa del campionato (Di martedì 21 aprile 2020) I calciatori francesi rinunciano alla riprea del campionato. Lo sostiene Sylvain Kastendeuch, co-presidente dell'Unione dei calciatori professionisti francesi (UNFP) dalle pagine di Le Monde. "L'emergenza economica non deve avere la precedenza sull'imperativo della salute pubblica - dice - Rinunciamo a una ripresa del campionato che, in queste condizioni, sarebbe affrettata e pericolosa". "Raccogliamo oggi le condizioni per una prossima stagione di successo ed esemplare nel calcio che amiamo così tanto - scrive il dirigente - Accettiamo l'idea di una forma di distruzione creativa causata da questa crisi. Per consentire ai nostri talenti di continuare a brillare, mi sembra più ragionevole, più giusto e più virtuoso fare, oggi, la scelta della ragione, in modo che domani possiamo fare di nuovo quella del cuore". Leggi su ilfogliettone (Di martedì 21 aprile 2020) Iriprea del. Lo sostiene Sylvain Kastendeuch, co-presidente dell'Unione deiprofessionisti(UNFP) dalle pagine di Le Monde. "L'emergenza economica non deve avere la precedenza sull'imperativo della salute pubblica - dice - Rinunciamo a unadelche, in queste condizioni, sarebbe affrettata e pericolosa". "Raccogliamo oggi le condizioni per una prossima stagione di successo ed esemplare nel calcio che amiamo così tanto - scrive il dirigente - Accettiamo l'idea di una forma di distruzione creativa causata da questa crisi. Per consentire ai nostri talenti di continuare a brillare, mi sembra più ragionevole, più giusto e più virtuoso fare, oggi, la scelta della ragione, in modo che domani possiamo fare di nuovo quella del cuore".

