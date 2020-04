Hockey prato | campionati in Italia definitivamente fermati | da capire la situazione in

Leggi su oasport

(Di martedì 21 aprile 2020) È arrivato in questi giorni l’aggiornamento: il Consiglio Federale si è riunito ed ha deciso di fermareni disu. Lalegata al coronavirus non permetteva di andare avanti. Le parole del Presidente Mignardi: “In questa delicatissima ed imprevista eccezionalità storica abbiamo preso la migliore delle decisioni possibili. Ha vinto lo spirito sportivo e non il coronavirus. Abbiamo rispettato tutte le società e guardato alla sicurezza del movimento nel prossimo futuro. Alle società gli auguri per una rimodulazione dei programmi senza stress e con fiducia”. Le decisioni prese: Validare l’anno sportivo 2019-20; Validare le relative competizioni di, indoor, para, senior e giovanili, m/f; Acquisire e fissare le classifiche deiinterrotti al periodo ...