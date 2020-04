“Ho cambiato vita”. Lapo Elkann, la confessione commovente a Storie Italiane. Cosa sta facendo (Di martedì 21 aprile 2020) Sta trascorrendo la sua quarantena a Lisbona, in Portogallo. E dice di essere molto cambiato. È quello che La po Elkann ha confessato a Eleonora Daniele che lo ha intervistato durante l’ultima puntata di Storie Italiane. Durante l’intervista vengono mandate alcune immagini di Gianni Agnelli, nonno di Lapo e il rampollo spiega: “Più che parlare dell’eleganza di mio nonno, mi ritrovo in ciò che mio nonno ha sempre voluto fare, portare in alto l’Italia, sostenerla e portarla dove ci meritiamo di essere, la punta dell’iceberg. Noi siamo un paese incredibile con risorse incredibili e noi meritiamo di essere al primo posto e non in corsia di emergenza, è un paese unico e inimmaginabile con gente incredibile. Il ricordo che ho più bello di mio nonno? Ne ho tanti, tantissimi, forse la forza e la lotta negli ultimi giorni ... Leggi su caffeinamagazine Lapo Elkann/ “Ho cambiato vita - ora aiuto gli altri - mia figlia la chiamerò Italia”

Francesca Michielin a FqMagazine : “Ho cambiato totalmente il mio universo musicale - i fan prima sono rimasti molto sorpresi - ma poi…”

Grande Fratello Vip - Eleonora Giorgi parla del figlio Paolo e di Clizia : “Ho cambiato canale” (Di martedì 21 aprile 2020) Sta trascorrendo la sua quarantena a Lisbona, in Portogallo. E dice di essere molto. È quello che La poha confessato a Eleonora Daniele che lo ha intervistato durante l’ultima puntata di. Durante l’intervista vengono mandate alcune immagini di Gianni Agnelli, nonno die il rampollo spiega: “Più che parlare dell’eleganza di mio nonno, mi ritrovo in ciò che mio nonno ha sempre voluto fare, portare in alto l’Italia, sostenerla e portarla dove ci meritiamo di essere, la punta dell’iceberg. Noi siamo un paese incredibile con risorse incredibili e noi meritiamo di essere al primo posto e non in corsia di emergenza, è un paese unico e inimmaginabile con gente incredibile. Il ricordo che ho più bello di mio nonno? Ne ho tanti, tantissimi, forse la forza e la lotta negli ultimi giorni ...

matteosalvinimi : #Salvini: Anche Conte ha detto: 'Non useremo mai il MES, è inadeguato...', io non ho cambiato idea. Spero nemmeno lui. #nonstopnews #NoMES - opheliaroussel : @aletheiadobrev scusa io ti dico le cose carine e tu non afferri??????? comunque ho cambiato account su telegram mi riscrivi??? - miocugino1 : RT @blackeuscorpius: Ogni tanto vado a controllare il profilo di mio cugino che mi ha disconosciuta dal 2004 solo per vedere se è ancora vi… - AntifaDavide : @PivaEdoardo Ho cambiato account, mi ridai il follow compagno? - _imwinterbear_ : Ho cambiato layout mi riconoscete? -

Ultime Notizie dalla rete : “Ho cambiato Zaia: «La frase sui cinesi che mangiano topi vivi? Mi è uscita male» Corriere della Sera