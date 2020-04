Hernan Crespo confessa: “Non mi sono mai fatto mancare nulla. Le orge? C’erano sempre tante ragazze” (Di martedì 21 aprile 2020) L’ex calciatore di Inter, Milan e Lazio Hernan Crespo ha raccontato in un’intervista a “Marca” i suoi esordi nel mondo del calcio rivelando come, da giovanissimo, non si sia “fatto mancare nulla”. “Ero single, famoso e giovane, c’erano sempre tante ragazze, non mi sono fatto mancare nulla“, ha ammesso l’ex attaccante argentino, tra i più prolifici della Serie A italiana. “Ho debuttato nel grande calcio a 18 anni e ho conosciuto mia moglie quando ne avevo 27. A casa non ho mai presentato una fidanzata. Ero single, famoso, giovane, avevo i soldi: tutti privilegi che sfruttai. Ho fatto tante cose, non mi sono mai fatto mancare nulla. Le orge? C’è poco da dire, c’erano sempre tante ragazze“. “Ma mi sono comunque concentrato sul calcio, a differenza dei giovani di oggi che pensano ... Leggi su ilfattoquotidiano Hernan Crespo "A 18 anni orge e soldi"/ L'ex bomber : "Non mi sono fatto mancare nulla" (Di martedì 21 aprile 2020) L’ex calciatore di Inter, Milan e Lazioha raccontato in un’intervista a “Marca” i suoi esordi nel mondo del calcio rivelando come, da giovanissimo, non si sia “”. “Ero single, famoso e giovane, c’eranotante ragazze, non mi“, ha ammesso l’ex attaccante argentino, tra i più prolifici della Serie A italiana. “Ho debuttato nel grande calcio a 18 anni e ho conosciuto mia moglie quando ne avevo 27. A casa non ho mai presentato una fidanzata. Ero single, famoso, giovane, avevo i soldi: tutti privilegi che sfruttai. Hotante cose, non mimai. Le? C’è poco da dire, c’eranotante ragazze“. “Ma micomunque concentrato sul calcio, a differenza dei giovani di oggi che pensano ...

