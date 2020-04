HBO Max arriva il 27 maggio con Love Life come prima serie originale

Leggi su dituttounpop

(Di martedì 21 aprile 2020) HBO Max, prezzo, data di lancio negli Stati Uniti e i nuovi progetti ordinati dal servizio streaming WarnerMedia. Update 21/04: HBO Max a 14,99$ debutta negli USA il 27, la frase di lancio è “where HBO meets much more”, non a caso ha lo stesso costo di HBO Now e gli utenti lo avranno automaticamente cosìquelli del canale via AT&T (ma son cose tecniche degli USA). L’aspetto più interessante per noi è l’arrivo dellaproduzioneladycon Anna Kendrick, un’antologia sulle diverse fasi dell’amore. Di seguito il trailer die del lancio di HBO Max Notizia del 30/10/19 Ieri nella sede di Warner Bros a Burbank (in California) è stato presentato il nuovo servizio streaming HBO Max del conglomerato WarnerMedia, società che include canaliHBO, TNT, TBS e ...