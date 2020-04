Guardiani della Galassia: James Gunn svela quali canzoni sono state tagliate dai film (Di martedì 21 aprile 2020) James Gunn ha pubblicato per intero il Meredith Quill's Complete Awesome Mix, la playlist con tutti i brani di Guardiani della Galassia 1 e 2. James Gunn ha rivelato quali canzoni sono state tagliate da Guardiani della Galassia 1 e 2, grazie alla pubblicazione dell'intera Meredith Quill's Complete Awesome Mix su Twitter. Il regista ha quindi condiviso con tutti i fan in attesa del terzo capitolo della saga l'intera playlist con i brani preferiti da Star-Lord, suggerendo anche qualche possibile pezzo che potrebbe far parte della colonna sonora del volume 3. In Guardiani della Galassia la musica gioca un ruolo fondamentale, anche a livello emotivo e narrativo. Nel primo film del 2014 scopriamo che le tanto amate musicassette di Peter Quill sono un regalo fattogli ... Leggi su movieplayer Guardiani della Galassia 3 : “Qualcuno morirà” - dice James Gunn

