Guardiani della Galassia, James Gunn: “L’Awesome Mix completo è su Spotify” (Di martedì 21 aprile 2020) Il regista di Guardiani della Galassia, James Gunn, ha annunciato su Instagram una notizia musicale che farà felici i fan: l'awesome mix completo è sul suo Spotify. James Gunn ha annunciato su Instagram una notizia musicale che farà felici i fan di Guardiani della Galassia. Per l'esattezza, il cineasta ha caricato sul proprio account Spotify la versione completa dell'Awesome Mix, la selezione di canzoni che Meredith Quill lascia al figlio Peter. Questo il messaggio con cui Gunn ha commentato la cosa: "Oggi ho caricato sul mio account Spotify l'Awesome Mix completo di Meredith Quill, perché ne possiate godere tutti. Fa parte della lista di canzoni care a Meredith da cui ho scelto i brani per le colonne sonore di Guardiani della Galassia Vol. 1 e 2. Alcune ... Leggi su movieplayer Guardiani della Galassia : James Gunn svela quali canzoni sono state tagliate dai film

