Google Meet: nuova interfaccia in arrivo, ecco come sarà (Di martedì 21 aprile 2020) Google Meet: nuova interfaccia in arrivo, ecco come sarà Google Meet cambia interfaccia: in questo periodo dove si sono rivoluzionate le dinamiche professionali dando priorità all’apprendimento (e-learning) e al lavoro (smart working) a distanza, anche Mountain View cerca di ottimizzare le interfacce per renderle più efficaci all’utilizzo da parte degli utenti. L’accesso a piattaforme come i tool di Google finalizzati al business (come per l’appunto Google Meet) è aumentato ed è stata ottimizzata l’integrazione con altri servizi di Big G, come Gmail. In un recente comunicato diffuso da Mountain View si legge che “Google Cloud ha registrato nel mese di marzo un incremento di 25 volte nell’utilizzo della piattaforma, rispetto agli accessi di gennaio”.Segui Termometro Politico su Google News Google ... Leggi su termometropolitico Su Google Meet cresce il numero di partecipanti in griglia e non solo

Google Meet si integra con Gmail e introduce tante novità utili

