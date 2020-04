Golf, come si tornerà a giocare: riapertura dei campi in vista, le regole da rispettare (Di martedì 21 aprile 2020) Il Golf è fermo ovunque da sei settimane, sono fermi European Tour e PGA Tour e tutto lo sport in generale. Nelle prossime settimane potrebbe però esserci un lento ritorno verso una situazione più incoraggiante per il mondo dello sport e in particolare è proprio il Golf che potrebbe essere tra le prime attività a tornare alla luce. Il PGA Tour ha fissato la data ufficiale per il ritorno sui fairway dei campioni della disciplina, si giocherà dall’11 al 14 di giugno 2020 il Charles Schwab Challenge all’ex Colonial Invitational a Forth Worth in Texas. Si giocherà naturalmente a porte chiuse così come per i seguenti appuntamenti di giugno, il calendario del Tour americano è stato completamente riformato per questi mesi a venire con il primo Major della stagione, il PGA Championship, in programma la prima ... Leggi su oasport Il piano per il Sud del governo che ha come foto il golfo di Trieste (Di martedì 21 aprile 2020) Ilè fermo ovunque da sei settimane, sono fermi European Tour e PGA Tour e tutto lo sport in generale. Nelle prossime settimane potrebbe però esserci un lento ritorno verso una situazione più incoraggiante per il mondo dello sport e in particolare è proprio ilche potrebbe essere tra le prime attività a tornare alla luce. Il PGA Tour ha fissato la data ufficiale per il ritorno sui fairway deioni della disciplina, si giocherà dall’11 al 14 di giugno 2020 il Charles Schwab Challenge all’ex Colonial Invitational a Forth Worth in Texas. Si giocherà naturalmente a porte chiuse cosìper i seguenti appuntamenti di giugno, il calendario del Tour americano è stato completamente riformato per questi mesi a venire con il primo Major della stagione, il PGA Championship, in programma la prima ...

Rafols46968519 : @Max09460348 Ossimoro! Come sei forbito. Il 99% della popolazione non ne conosce il significato. Ps. Infatti il gol… - BelliYonah : @decisamdonna Andrebbe bene come buca per il golf... ma se la sbagli ahi ahi... son dolori!!!?? - tomasello1962 : RT @flottspa: 'La bellezza salverà il mondo' #ImmaginandoUnViaggio e #MuseiNelMondo come lo è a cielo aperto la #Sicilia Oggi #20aprile t… - _aaterg_ : Mi sento come Troy Bolton che canta incazzato nero nel campo da golf #hsm2 - UffPost : RT @charliecarla: Giocano a golf sul terrazzo di fronte. Ingannando la quarantena come si può. #riapertura #18aprile #Covid_19 #TogetherAtH… -

Ultime Notizie dalla rete : Golf come Golf, come si tornerà a giocare: riapertura dei campi in vista, le regole da rispettare OA Sport Golf, come si tornerà a giocare: riapertura dei campi in vista, le regole da rispettare

Il golf è fermo ovunque da sei settimane, sono fermi European Tour e PGA Tour e tutto ... Si giocherà naturalmente a porte chiuse così come per i seguenti appuntamenti di giugno, il calendario del ...

Olimpiadi 2026, c’è anche la garanzia dello Stato: 58 milioni da sborsare in caso di slittamento e annullamento di Milano-Cortina

Una garanzia milionaria per un grande evento sportivo. Suona familiare: un paio d’anni fa quella per la Ryder Cup di golf era diventato un vero e proprio tormentone, con l’ex ministro Lotti che ...

Il golf è fermo ovunque da sei settimane, sono fermi European Tour e PGA Tour e tutto ... Si giocherà naturalmente a porte chiuse così come per i seguenti appuntamenti di giugno, il calendario del ...Una garanzia milionaria per un grande evento sportivo. Suona familiare: un paio d’anni fa quella per la Ryder Cup di golf era diventato un vero e proprio tormentone, con l’ex ministro Lotti che ...