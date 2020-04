God bless China? Se l’emergenza cambia l’opinione degli italiani (Di martedì 21 aprile 2020) Una gran dose di propaganda ben orchestrata, l’America che ha smesso di fare l’America, un’ Europa fragile e divisa ed eccoci qua. In mezzo a questa grande pandemia buona parte degli italiani ha cambiato opinione sulla nostra collocazione internazionale e reputa che i nostri migliori amici debbano essere Russia e Cina. Secondo le rilevazioni demoscopiche realizzate in queste ultime settimane dall’istituto SWG di Trieste il consenso degli italiani verso la Cina è passato dal 10% di dicembre al 52% di marzo. Un dato impressionante: di fatti un incremento del 42% del consenso nel solo mese di marzo, in concomitanza con l’esplodere della pandemia in Italia. Non di meno è la Russia che fa un grande balzo in avanti passando dal 17 al 32% di consenso.Mentre in Francia, USA, Germania e Gran Bretagna fioccano le domande sulle ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 aprile 2020) Una gran dose di propaganda ben orchestrata, l’America che ha smesso di fare l’America, un’ Europa fragile e divisa ed eccoci qua. In mezzo a questa grande pandemia buona partehato opinione sulla nostra collocazione internazionale e reputa che i nostri migliori amici debbano essere Russia e Cina. Secondo le rilevazioni demoscopiche realizzate in queste ultime settimane dall’istituto SWG di Trieste il consensoverso la Cina è passato dal 10% di dicembre al 52% di marzo. Un dato impressionante: di fatti un incremento del 42% del consenso nel solo mese di marzo, in concomitanza con l’esplodere della pandemia in Italia. Non di meno è la Russia che fa un grande balzo in avanti passando dal 17 al 32% di consenso.Mentre in Francia, USA, Germania e Gran Bretagna fioccano le domande sulle ...

Una gran dose di propaganda ben orchestrata, l’America che ha smesso di fare l’America, un’ Europa fragile e divisa ed eccoci qua. In mezzo a questa grande pandemia buona parte degli Italiani ha ...

Godblesscomputers: “Fire in the Jungle” è il nuovo singolo

Condiviso il 17 aprile su tutte le principali piattaforme di streaming, Fire in the Jungle è il nuovo singolo del producer ravennese Lorenzo Nada, in arte Godblesscomputers. Il brano riprende il ...

