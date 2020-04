Gli ultrà del Genoa | «No alla ripresa Il calcio che pensa solo ai soldi | non ci

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 21 aprile 2020) Per la Gradinata Nordna la solidarietà è molto più importante del ritorno al tifo. Di riprendere ili tifosi rossoblù non hanno tanta voglia, scrive Repubblica Genova. Basta fare un giro nei vari forum esistenti, e sui social. Il loro primo pensiero è soprattutto rivolto alle vittime. Di fronte a tanto dolore diventa difficile riuscire a gioire per un gol, a maggior ragione se dietro ad uno schermo. Pochi giorni fa Roberto Scotto, uno dei volti storici della Gradinata Nord, ha dichiarato ad una tv locale: “Non si puòre alin questo momento. Sono 18mila persone morte, non vedo come si possa aprire, ho parlato con i tifosi dell’Atalanta e del Brescia. In questo momento la cosa più importante è salvare la vita, e si salva stando a casa con misure speciali, assolutamente non capisco ...