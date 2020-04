Gli anziani prime vittime del virus, ma tra tanti piagnistei nessuno si chiede come mai stanno tutti negli ospizi (Di martedì 21 aprile 2020) E’ esplosa con virulenza, ai tempi del coronavirus, la tragedia degli anziani deceduti nelle case di riposo. Anzi sembra che il numero di contagi e delle morti avvenuti in tali strutture stia raggiungendo un numero molto alto, tale da costituire, sul totale, un’incidenza elevata. A questo punto, come era facile prevedere, si è scatenata la bagarre sull’accertamento delle responsabilità di coloro che in tali strutture hanno operato, ed operano, con conseguente e inevitabile intervento della magistratura, forse, in crisi di astinenza nella circostanza, visto che il codice di procedura penale, nella fattispecie, non prevede la possibilità di inoltrare un avviso di garanzia al virus essendo questo privo di personalità fisica o giuridica; virus delinquere non potest. Manco a dirlo la stampa e i giornalisti televisivi si sono ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - il geriatra : “L’isolamento sta pesando su salute e umore degli anziani”

A Milano 16 operatori sono chiusi da settimane in una Rsa per proteggere gli anziani : zero contagi

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Salgono a 16 gli anziani morti nelle Rsa in Salento (Di martedì 21 aprile 2020) E’ esplosa con virulenza, ai tempi del corona, la tragedia deglideceduti nelle case di riposo. Anzi sembra che il numero di contagi e delle morti avvenuti in tali strutture stia raggiungendo un numero molto alto, tale da costituire, sul totale, un’incidenza elevata. A questo punto,era facile prevedere, si è scatenata la bagarre sull’accertamento delle responsabilità di coloro che in tali strutture hanno operato, ed operano, con conseguente e inevitabile intervento della magistratura, forse, in crisi di astinenza nella circostanza, visto che il codice di procedura penale, nella fattispecie, non prevede la possibilità di inoltrare un avviso di garanzia alessendo questo privo di personalità fisica o giuridica;delinquere non potest. Manco a dirlo la stampa e i giornalisti televisivi si sono ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Orwell puro sulla #app: “volontaria”, ma se non la vuoi non ti muovi. E per gli anziani… - Agenzia_Ansa : 'Stanno continuando a trasferire i pazienti da un reparto all'altro, senza aver fatto nemmeno i tamponi, gli anzian… - graziano_delrio : Contact tracing fondamentale per 'fase due'. Ma per diritti e libertà costituzionali non può bastare un'ordinanza c… - GiusiGal83 : chi continua con il ritornello di libertà limitat non ha anziani a casa, non lavora a stretto contatto con il pubbl… - alessandrosv82 : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ Orwell puro sulla #app: “volontaria”, ma se non la vuoi non ti muovi. E per gli anziani l’altra u… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli anziani I carabinieri con gli anziani in Posta Una 86enne ritira la pensione a Treviglio L'Eco di Bergamo Montemagni (Lega): “Evitare agli anziani le code per le mascherine”

“Siccome è risaputo che per contenere il diffondere del coronavirus è fondamentale non uscire di casa, ancora di più se uno ha un’età avanzata probabilmente non è stata una grande idea, quella di ...

Coronavirus Milano, nella Rsa Domus Patrizia nessun contagio: «I miei 84 ospiti? Blindati dal 21 febbraio»

Nella statistica totalmente controcorrente, oltre agli anziani, non si sono ammalati neanche altrettante persone che lavorano all’interno della struttura: una sessantina tra infermieri, medici, e ...

“Siccome è risaputo che per contenere il diffondere del coronavirus è fondamentale non uscire di casa, ancora di più se uno ha un’età avanzata probabilmente non è stata una grande idea, quella di ...Nella statistica totalmente controcorrente, oltre agli anziani, non si sono ammalati neanche altrettante persone che lavorano all’interno della struttura: una sessantina tra infermieri, medici, e ...