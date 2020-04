Giuseppe Conte in diretta oggi su Rai1 e Rai2: a che ora e dove vederlo (Di martedì 21 aprile 2020) Il discorso di Giuseppe Conte alle Camere sarà trasmesso oggi in diretta su Rai1 e Rai2 ma non solo: ecco a che ora e dove vederlo in TV e in streaming. Sarà trasmessa oggi su Rai1 e Rai2 la diretta in cui Giuseppe Conte riferirà alle Camere prima del vertice Ue sulle misure per fronteggiare il particolare momento. A che ora e dove vederlo? Alle 15:00 sarà Rai1 a trasmettere in chiaro l'informativa ma non sarà questo il solo appuntamento con il Presidente del Consiglio. Gli orari oggi, martedì 21 aprile, Giuseppe Conte interverrà con un'informativa urgente e successivo dibattito prima al Senato, in diretta su Rai1 dalle ore 15:00, e poi alla Camera, in diretta su Rai2 dalle 17:30. Rai Parlamento trasmetterà entrambe le sedute anche con la traduzione simultanea ... Leggi su movieplayer Giuseppe Conte pronto ad illustrare il piano per la fase 2

Diretta Giuseppe Conte oggi - 21 aprile 2020 : orario e dove guardare il discorso del Premier

LIVE Discorso Giuseppe Conte in DIRETTA : l’informativa del Premier al Senato e alla Camera in tempo reale (Di martedì 21 aprile 2020) Il discorso dialle Camere sarà trasmessoinsuma non solo: ecco a che ora ein TV e in streaming. Sarà trasmessasulain cuiriferirà alle Camere prima del vertice Ue sulle misure per fronteggiare il particolare momento. A che ora e? Alle 15:00 saràa trasmettere in chiaro l'informativa ma non sarà questo il solo appuntamento con il Presidente del Consiglio. Gli orari, martedì 21 aprile,interverrà con un'informativa urgente e successivo dibattito prima al Senato, insudalle ore 15:00, e poi alla Camera, insudalle 17:30. Rai Parlamento trasmetterà entrambe le sedute anche con la traduzione simultanea ...

Rinaldi_euro : Per chi crede nel governo ancora a Babbo Natale! Giuseppe Conte 'ha già detto sì al Mes ma non sa come dirlo al M5s… - Linkiesta : La consulente di Giuseppe Conte, e membro della task force per la fase due, ha una visione para-marxista: bisogna r… - LegaSalvini : GIUSEPPE CONTE 'HA GIÀ DETTO SÌ AL MES MA NON SA COME DIRLO AL M5S'. EURO-BOMBA DI SANDRO GOZI - 71locatelli : RT @peraltro: Per non volersi prendere una sola responsabilità politica, Conte finirà così, molto presto, per prendersele tutte, anche quel… - Carmen36051956 : RT @BelpietroTweet: Il governo traballa sulle nomine, con il M5s che rivendica poltrone nei cda. Le imprese sono nel caos e Giuseppe Conte… -