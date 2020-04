Giuseppe Conte: "A giorni un programma nazionale per la Fase 2" (Di martedì 21 aprile 2020) Giuseppe Conte annuncia nei prossimi giorni, “prima della fine di questa settimana” una comunicazione al Paese sul piano di riaperture “a partire dal prossimo 4 maggio”. In un lungo post su Facebook il presidente del Consiglio annuncia un nuovo annuncio, limitandosi al momento alla “previsione ragionevole” di non prorogare il lockdown e quindi di far partire la Fase 2, quella della “convivenza con il virus”, da lunedì 4 maggio. “Molti cittadini sono stanchi degli sforzi sin qui compiuti e vorrebbero un significativo allentamento di queste misure o, addirittura, la loro totale abolizione. Vi sono poi le esigenze delle imprese e delle attività commerciali di ripartire al più presto. Mi piacerebbe poter dire: riapriamo tutto. Subito. Ripartiamo domattina - scrive Conte su Facebook - Questo Governo ha messo al ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - il premier Giuseppe Conte : “Mi piacerebbe poter dire ripartiamo - ma sarebbe irresponsabile. Piano dettagliato entro fine settimana”

Discorso Giuseppe Conte su Facebook : il Premier annuncia la Fase 2 dal 4 maggio! L’Italia riparte!

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte Conte, Zingaretti, gli scienziati. Gara a chi racconta più bugie Il Tempo Coronavirus, Conte: Entro settimana piano per riaperture dal 4 maggio

Una previsione ragionevole è che lo applicheremo a partire dal prossimo 4 maggio". Lo scrive il premier Giuseppe Conte su Facebook a proposito della fase 2 per le riaperture. "In queste ore - aggiunge ...

Italia, le delibere del cdm del 20 aprile

Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020 (decreto-legge) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’interno Luciana ...

