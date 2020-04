Giornata della Terra: iniziative ed eco brand che amano il Pianeta (Di mercoledì 22 aprile 2020) In Belgio, nella foresta di Hallerboss in questo periodo si assiste alla fioritura più fantastica di sempre delle bluebell, caratteristici fiori dai petali blu-violetto. In Italia, da nord a sud gli animali si riappropriano dei loro habitat: dai delfini avvistati nel mar di Taranto e nel golfo di Napoli, fino alle anatre tra i monumenti di Roma e i cinghiali che passeggiano tra le strade di Bergamo. In lockdown, l’assenza dell’uomo permette alla natura di mostrarsi al meglio. E questo dovrebbe portare tutti noi a riflettere, ancora di più il 22 aprile, 50esimo anniversario della Giornata mondiale della Terra (Earth Day) che rappresenta, quindi, un’opportunità per mettere a fuoco ancora di più il nostro Pianeta e considerarlo come merita, ovvero fonte di tutto ciò che è bello. Leggi su vanityfair La Giornata della Terra in tv : la programmazione RAI - Mediaset e altri

La Giornata Mondiale della Terra in TV

