‘Gf Vip 4’ | il marito di Adriana Volpe risponde alle critiche dei fan e spiega cosa c’era

Leggi su isaechia

(Di martedì 21 aprile 2020) È stato un percorso intenso e ricco di colpi di scena quello dial Gf Vip 4: tra le concorrenti più apprezzate all’interno del reality show, la conduttrice è stata al centro dell’attenzione sia per alcuni contrasti con gli altri concorrenti, prima tra tutti Rita Rusic, e poi per la presunta attrazione (reciproca) con Andrea Denver. Nonostante fosse tra i favoriti alla vittoria, infine, laaveva dovuto abbandonare il programma in seguito alla notizia della morte del suocero. Un’intesa innegabile quella trae Andrea che non era piaciuta alRoberto Parli che era fuori ad attenderla e che secondo alcuni aveva portato i due addirittura ad una crisi – come sembravano dimostrare alcuni segnali sui social – che però sembrerebbe essere ad oggi rientrata. E mentre proprio ieri nel corso di una diretta sul ...