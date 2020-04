Gay Pride | 50esima edizione senza la famosa parata di New York

(Di martedì 21 aprile 2020) Sono passati ben cinquant’ anni da quel sabato 27 giugno 1970, quando la Chicago Gay Liberation organizzò una marcia da Washington Square Park alla Water Tower. Quella fu la primadel Gay. Data l’attuale situazione, che vieta gli assembramenti, nonostante, quello di quest’anno sarebbe dovuto essere un anniversario importante – il cinquantesimo- ladi Newdi giugno è stata cancellata per la prima volta nella sua storia, insieme a tutti gli eventi ad essa collegati. L’Heritage of, l’organizzazione che gestisce la marcia, ha fatto l’annuncio lunedì, poco dopo che il sindaco di NewBill De Blasio ha annunciato la cancellazione dei permessi per tutti i grandi eventi per il mese di giugno. “Questo probabilmente non vi sorprenderà”, ha detto De Blasio durante un ...

Anche per questo motivo in sindaco Bill De Blasio ha annullato tutti gli eventi in cartellone a giugno, compreso il Pride cittadino che si sarebbe dovuto tenere come tradizione a fine giugno. L’estate ...Si intitola Together In Pride: You Are Not Alone, ideato dalla GLAAD, Gay & Lesbian Alliance Against Defamation, organizzazione no-profit di attivismo LGBT che ha deciso di dar vita ad un evento ...