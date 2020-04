Garcia e l’addio alla Roma: «Era inevitabile, il calcio è così» (Di martedì 21 aprile 2020) Rudi Garcia, tecnico del Lione con un passato alla Roma, parla proprio dell’addio al cliub giallorosso: le sue parole Il tecnico del Lione Rudi Garcia è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole sul suo addio alla Roma. «Divorzio? Era inevitabile. Si poteva andare avanti, ma il calcio è così. Non basta solo la voglia dell’allenatore, chi prende le decisioni e poi sbaglia, paga. Nel calcio non c’è tempo, ma dobbiamo accettare questa cosa. La mia valigia è sempre pronta. Spesso la storia ha dimostrato che cambiare allenatore non fa cambiare risultati in corsa. L’importante è poter guardarsi allo specchio e dare il proprio meglio ogni giorno per la propria squadra, come faccio ancora oggi perché sono appassionato di questo sport e del mio mestiere». Leggi su calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 aprile 2020) Rudi, tecnico del Lione con un passato, parla proprio dell’addio al cliub giallorosso: le sue parole Il tecnico del Lione Rudiè intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole sul suo addio. «Divorzio? Era. Si poteva andare avanti, ma ilè così. Non basta solo la voglia dell’allenatore, chi prende le decisioni e poi sbaglia, paga. Nelnon c’è tempo, ma dobbiamo accettare questa cosa. La mia valigia è sempre pronta. Spesso la storia ha dimostrato che cambiare allenatore non fa cambiare risultati in corsa. L’importante è poter guardarsi allo specchio e dare il proprio meglio ogni giorno per la propria squadra, come faccio ancora oggi perché sono appassionato di questo sport e del mio mestiere». Leggi sunews24.com

