Gad Lerner s’infuria per la collana del Corriere sul Ventennio: poco antifascismo nella pubblicità (Di martedì 21 aprile 2020) Gad Lerner contro il Corriere della sera per la serie di volumi sul fascismo in uscita alla vigilia del 25 aprile. Il quotidiano dal 24 aprile lancia infatti una collana di volumi sul fascismo (6,90 euro a fascicolo). Il primo libro, Fascismo. Storia e interpretazione, è di Emilio Gentile, allievo di De Felice. E dello stesso De Felice è il terzo libro, Le interpretazioni del fascismo. L’ultimo della serie è addirittura a firma di Mussolini stesso, La mia vita (uscita prevista il 4 settembre prossimo). Lerner e Raimo contro l’iniziativa L’iniziativa fa discutere. Quasi fosse un imperdonabile delitto approfondire la storia del fascismo che, secondo alcuni, va demonizzata a prescindere. Tanto più in prossimità del 25 aprile. Così Gad Lerner non si fa sfuggire l’occasione di fare il maestrino e su Twitter s’indigna: ... Leggi su secoloditalia "Schizofrenici al governo". Gad Lerner insulta Fontana e Gallera : un attacco vergognoso (con dimenticanza strategica)

