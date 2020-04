Futures USA negativi in attesa di Wall Street

Leggi su quifinanza

(Di martedì 21 aprile 2020) (Teleborsa) – Si attende in calo la partenza di, come preannunciato dall’andamento negativo evidenziato dai futures statunitensi, in un contesto ancora incerto a causa dell’epidemia del coronavirus e il giorno dopo il crollo storico dei prezzi del petrolio. Il contratto sul Dow Jones evidenzia un ribasso del 2,18% a 22.970 punti, mentre lo S&P 500 cede l’1,75% a 2.756,38 punti ed il Nasdaq arretra dello 0,91% a 8.615 punti. Sul fronte macro, in agenda oggi soltanto la vendita di case esistenti. (Foto: © Ton Snoei 123RF)