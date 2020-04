“Furbata” Spagna, Galliani pronto a reclamo a FIFA per torneo eSports (Di martedì 21 aprile 2020) Sarà anche virtuale ma le polemiche assomigliano tanto a quelle del calcio vero. La ‘FIFA eNations StayAndPlay Cup’ inizia domani ma una furbata della Spagna dà pepe alla vigilia e scatena lo spirito battagliero di Adriano Galliani, pronto persino a fare reclamo – assieme alla Figc – al massimo organismo del calcio per vedere rispettato … L'articolo “Furbata” Spagna, Galliani pronto a reclamo a FIFA per torneo eSports è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 21 aprile 2020) Sarà anche virtuale ma le polemiche assomigliano tanto a quelle del calcio vero. La ‘eNations StayAndPlay Cup’ inizia domani ma una furbata delladà pepe alla vigilia e scatena lo spirito battagliero di Adrianopersino a fare– assieme alla Figc – al massimo organismo del calcio per vedere rispettato … L'articolo “Furbata”perè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

