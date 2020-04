Frozen 2 in DVD, Blu-ray e Steelbook dal 28 aprile: ecco cover ed extra (Di martedì 21 aprile 2020) Dopo alcuni rinvii, ora c'è la data per l'uscita homevideo di Frozen II - Il segreto di Arendelle. Tre le edizioni e parecchi gli extra. Adesso manca solo una settimana! Dopo alcuni rinvii, adesso la data uscita homevideo per Frozen II - Il segreto di Arendelle finalmente c'è, ed è quella del 28 aprile. Dopo il sorprendente successo planetario del primo film, non poteva mancare la nuova avventura di Elsa e Anna, che verrà proposta in tre edizioni da Walt Disney: DVD, Blu-ray e una Steelbook con all'interno sia il DVD che il Blu-ray. Ma non solo: in uscita anche i cofanetti DVD e Blu-ray che, oltre a Frozen II - Il segreto di Arendelle, contiene anche Frozen - Il regno di ghiaccio. Tornando alla ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 aprile 2020) Dopo alcuni rinvii, ora c'è la data per l'uscita homevideo diII - Il segreto di Arendelle. Tre le edizioni e parecchi gli. Adesso manca solo una settimana! Dopo alcuni rinvii, adesso la data uscita homevideo perII - Il segreto di Arendelle finalmente c'è, ed è quella del 28. Dopo il sorprendente successo planetario del primo film, non poteva mancare la nuova avventura di Elsa e Anna, che verrà proposta in tre edizioni da Walt Disney: DVD, Blu-ray e unacon all'interno sia il DVD che il Blu-ray. Ma non solo: in uscita anche i cofanetti DVD e Blu-ray che, oltre aII - Il segreto di Arendelle, contiene anche- Il regno di ghiaccio. Tornando alla ...

je_lsa : -8 giorni x l'uscita del DVD blu ray di Frozen 2 ? speriamo in bene stavolta che esca finalmente ???? - malderafrancesc : Da' un'occhiata a 'Frozen II Il Segreto di Arendelle ( DVD)'da Jennifer Lee · Chris Buck - je_lsa : Riuscirà ad uscire ?? in DVD blu ray tra 10 giorni Frozen 2? Mistero... - AndreaToolbox : Frozen II Il Segreto di Arendelle ( DVD) ? - ojamajofede : @EmilioPonz No perchè non sapevo nemmeno esistesse un Toy Story 4, odio Toy Story. Comunque è bastato googlare. Non… -

Ultime Notizie dalla rete : Frozen DVD Frozen 2 in DVD, Blu-ray e Steelbook dal 28 aprile: ecco cover ed extra Movieplayer.it News Digital Video

Il grande successo al boxoffice di Frozen 2 sta per abbattersi anche sulle case italiane in Blu-ray, dvd, cofanetto e Steelbook da collezione, ma non in 4K. Frozen II - Il segreto di Arendelle, con un ...

Frozen 2 in DVD, Blu-ray e Steelbook dal 28 aprile: ecco cover ed extra

Dopo alcuni rinvii, adesso la data uscita homevideo per Frozen II - Il segreto di Arendelle finalmente c'è, ed è quella del 28 aprile. Dopo il sorprendente successo planetario del primo film, non ...

Il grande successo al boxoffice di Frozen 2 sta per abbattersi anche sulle case italiane in Blu-ray, dvd, cofanetto e Steelbook da collezione, ma non in 4K. Frozen II - Il segreto di Arendelle, con un ...Dopo alcuni rinvii, adesso la data uscita homevideo per Frozen II - Il segreto di Arendelle finalmente c'è, ed è quella del 28 aprile. Dopo il sorprendente successo planetario del primo film, non ...