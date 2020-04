apetrazzuolo : FOTO ZOOM - Coronavirus, 'Insigne 24' sulla tuta protettiva, il capitano azzurro: 'Grazie eroi per tutto quello che… - news24_napoli : La SSC Napoli lancia un nuovo giochino social: trovate Mertens, Insigne… - SiamoPartenopei : FOTO - Scopri Mertens, Insigne e Ospina in Curva: simpatico gioco del club sui social - tuttonapoli : FOTO - Scopri Mertens, Insigne e Ospina in Curva: simpatico gioco del club sui social - ClaRossonero7 : @Capolii21 La foto di Insigne e ora lo insulti -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Insigne FOTO ZOOM - Coronavirus, "Insigne 24" sulla tuta protettiva, il capitano azzurro: "Grazie eroi per tutto quello che state facendo" Napoli Magazine FOTO - Insigne e lo scatto social dedicato a medici ed infermieri: "Grazie eroi!"

Uno di questi, come mostra uno scatto pubblicato sui social, ha deciso di scrivere sul retro della tuta il nome di Insigne ed il numero 24, di fatto mimando la maglia del capitano del Napoli. Lo ...

In corsia con Insigne, lui risponde con un videomessaggio: la storia di Gennaro, che combatte il Coronavirus

INFERMIERE INSIGNE – Gennaro è napoletano, del cuore della città ... E Lorenzo ha gradito il suo gesto, ha ricondiviso la foto postata questa mattina su Instagram e ha inviato a Gennaro un ...

