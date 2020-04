Fontana lancia i ‘Lombard bond’: il piano di investimenti da 3 miliardi sarà finanziato a debito (Di martedì 21 aprile 2020) Attilio Fontana ha lanciato i 'Lombard bond', le obbligazioni che permetteranno di finanziare a debito "a seconda della convenienza e del tasso che il mercato offrirà" il piano di investimenti da 3 miliardi che la Regione vuole mettere in campo per favorire la ripresa. È la seconda volta nella sua storia che la Lombardia si finanza in questo modo: la prima volta avvenne dopo l'11 settembre per un piano straordinario per le infrastrutture. Oggi il governatore a scritto ai sindaci spiegando che i primi 400 milioni di euro saranno disponibili a favore degli enti locali già nelle prossime settimane, "destinati a tutte quelle opere di interesse pubblico che sosterranno la ripartenza". Leggi su fanpage Fontana lancia un nuovo appello invitando tutti a stare a casa : “Fra poco non saremo più nelle condizioni di dare una risposta a chi si ammala”

